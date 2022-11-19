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اليوم العالمي للطفل: «يونيسف» تسلط الضوء على ضحايا اشتباكات طرابلس يوليو الماضي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 نوفمبر 2022, 10:59 صباحا
اليوم العالمي للطفل: «يونيسف» تسلط الضوء على ضحايا اشتباكات طرابلس يوليو الماضي
الطفل عبدالله عمران أحد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس في يوليو الماضي. (أرشيفية)
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» إن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط لا يزالون يعانون الآثار المدمرة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك ليبيا وإيران والعراق والسودان وسورية واليمن وفي النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأعادت «يونيسف» التذكير «بمقتل 3 أطفال على الأقل في أعمال العنف في العاصمة طرابلس في وقت سابق من العام»، مشيرًا إلى «مقتل ما يقرب من 580 طفلاً بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة بمعدل يزيد على 10 أطفال كل أسبوع». وفق بيان بمناسبة يوم الطفل العالمي، وهي الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل.

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اشتباكات العاصمة طرابلس
وفي يوليو الماضي، شهدت العاصمة طرابلس اشتباكات دامية بين «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» و«كتيبة ثوار طرابلس»، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا بينهم 3 أطفال وإصابة 34 آخرين، قبل أن يعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، التوصل إلى اتفاق لوقف الاشتباكات بينهما، لم يكشف عن تفاصيله.

وعبرت «يونيسف» عن «جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف والنزاعات»، داعية إلى «التزام الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بحماية الأطفال في حالات النزاع والعنف وضمان حقهم في الحياة وحرية التعبير».

وقال البيان: «ينبغي احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات، العنف ليس حلًا أبدًا والعنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدًا».

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