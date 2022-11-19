الأرصاد تحذر الصيادين من رياح على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح غربية إلى شمالية غربية على الساحل الغربي وتكون قبلية نشطة إلى قوية على الساحل الشرقي، سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج قد يصل إلى 3 أمتار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤيـة جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية ثم إلى شمالية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة تصل غدًا إلى 25 عقدة.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطربًا مساء الغد على ساحل مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم بين 0.50 و2.25 متر، ويصل مساء غد إلى 3 أمتار على ساحل مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر 25 درجة مئوية.