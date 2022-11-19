بالصور.. الخطوط الأفريقية تعلن عودة طائرة «إيرباص» من الصيانة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية عودة الطائرة «إيرباص A-320 | 5A-ONA» إلى مطار معيتقية بعد خضوعها للصيانة في أحد المراكز الخارجية لتنضم إلى أسطول الشركة، حيث ستدخل جدول التشغيل مباشرة، وفق بيان صادر عن الشركة.

من جهة أخرى، زار مديرعام الخطوط الجوية الأفريقية مصباح فضل مطار معيتيقة في الخامس من نوفمبر للاطلاع على أعمال تجهيز الطائرة «إيرباص A330» بعد عودتها من الصيانة.

- الخطوط الأفريقية تناقش زيادة رحلاتها إلى القاهرة وسبها وإعادة تشغيل خط بنغازي

- الخطوط الأفريقية: إنهاء أزمة المعتمرين العالقين وبدء عودتهم لليبيا

متطلبات دولية لتشغيل طائرة الـ«إيرباص»

وخضعت الطائرة لبعض الإجراءات المتعلقة بالوثائق اللازمة وفقًا للمتطلبات الدولية التي أهلتها للعمل بدءًا من مساء الخامس من نوفمبر.

وتفقد المدير العام حظيرة الصيانة؛ حيث تقام أعمال الصيانة على الطائرة «A320»، مؤكدًا أن الإدارة تبذل كافة جهودها لتذليل الصعاب وتوفير كافة التسهيلات لإتمام الصيانة في الوقت المحدد.

الطائرة «إيرباص A-320 | 5A-ONA» في مطار معيتيقة، 18 نوفمبر 2022. (شركة الخطوط الجوية الأفريقية)

الطائرة «إيرباص A-320 | 5A-ONA» في مطار معيتيقة، 18 نوفمبر 2022. (شركة الخطوط الجوية الأفريقية)

الطائرة «إيرباص A-320 | 5A-ONA» في مطار معيتيقة، 18 نوفمبر 2022. (شركة الخطوط الجوية الأفريقية)