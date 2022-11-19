الأرصاد: أجواء دافئة وانخفاض درجات الحرارة غدا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء دافئة اليوم على أغلب المناطق مع نشاط للرياح خاصةً على مناطق الشمال الشرقي، بينما تسجل درجات الحرارة انخفاضًا غدًا الأحد على مناطق الشمال الغربي يشمل تدريجيًا بدايةً من يوم الإثنين بقية المناطق.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من مساء يوم الغد مع احتمال هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدًا الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظا بداية من يوم الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الإثنين مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وقد تتسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظا بدايةً من يوم الإثنين.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية فشمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على غدامس والحمادة ويشمل الإثنين بقية المناطق.