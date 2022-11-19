حبس مسؤول تورط في تسهيل الاستيلاء على 3 عقارات مملوكة للدولة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قررت النيابة العامة حبس مسؤول تورط في عملية تسهيل الاستيلاء على ثلاثة عقارات مملوكة للدولة في العاصمة طرابلس، بتعمده تحرير عقود بيع مزورة، مكنت جناة آخرين من وضع يدهم على أحد العقارات وهدمه، ومباشرة الانتفاع بالأرض.

جاء ذلك في إطار تحقيقات النيابة حول ملابسات واقعة الاستيلاء على «عقار مميز» لمصلحة الدولة باسم «المدرسة اليونانية»، وذلك بعدما تقدم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة ببلاغ حول الأمر، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

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وواجهت النيابة المتهم بالواقعة المنسوبة إليه، وأحاطته بالجرائم السندة ضده، ثم قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.