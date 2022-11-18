ليبيا تشارك في مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة في المؤتمر الثالث الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، المنعقد في مقر المنظمة الأممية بنيويورك.

ورحب الوزير المفوض بالبعثة، عصام عمران، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بمسار المفاوضات الجارية لوضع اتفاقية ملزمة تجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى سواء الكيميائية أو البيولوجية، حسب بيان البعثة على صفحتها بموقع فيسبوك، الجمعة.

وأكد سياسة ليبيا الثابتة في دعم جهود نزع أسلحة الدمار الشامل، وموقفها من خلال عضويتها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار وامتلاك وتصنيع تلك الأسلحة وإزالتها، مشيرا إلى حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتشجيع الاستخدامات السلمية والآمنة للطاقة الذرية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية لشعوب المنطقة.