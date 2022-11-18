«يونيسف»: الأطفال في ليبيا يعانون من الآثار المروعة للنزاعات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن الأطفال في عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها ليبيا، يعانون من الآثار المروعة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

وأضافت المنظمة أن العنف في طرابلس أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال على الأقل خلال العام الجاري، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

- «يونيسف» بعد وفاة طفلة في اشتباكات الزاوية: الأطفال ليسوا هدفا ويجب حمايتهم

وتناول التقرير الانتهاكات التي استهدفت الأطفال في دول أخرى، ومنها سورية حيث عثر على فتاتين صغيرتين مقتولتين بوحشية في مخيم الهول، وفي السودان واليمن، أدت الصراعات إلى تعريض الأطفال للخطر وللعن، وهناك تقديرات في إيران تشير إلى مقتل نحو 50 طفلا جراء الاضطرابات هناك، بالإضافة إلى القتلى من بين الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووفاة وإصابة 85 طفلا خلال العام 2022 في العراق جراء الذخائر المتفجرة.