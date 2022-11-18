Atwasat

اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 08:25 مساء
اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة
وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير العمل خلال توقيع اتفاقية تعاون، 18 نوفمبر 2022ـ، (صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية على فيسبوك)
alwasat radio

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في جميع المجالات المشتركة لتقديم المنفعة العامة، وتقديم الخدمات العامة لمستفيدها وتبسيط الإجراءات الإدارية خدمة للمصلحة العامة، حسب بيان «الشؤون الاجتماعية» على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة، والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها، كما تنص على تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات المدمجة في سوق العمل من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة، بينما تتولى وزارة العمل تدريب ذوي الإعاقة؛ تمهيدا لشغل الوظائف وفق التشريعات النافذة.

وتنص على أن تتولى وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص لتمكين ذوي الإعاقة الحصول على فرص العمل في هذه الجهات، وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة.

وتنسق «العمل» مع هيئة الأسرة المنتجة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، لإعداد وتنفيذ الخطط التدريبية للأسر المنتجة بالبلديات من خلال المراكز التدريبية التابعة لوزارة العمل التي ستعمل مع مختلف جهات العمل الوطنية والأجنبية بفتح مكتب الإخصائي الاجتماعي لهذه الجهات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأكثر تمثيلا في مونديال قطر .. برشلونة أولاً والسد القطري رابعاً

الأكثر تمثيلا في مونديال قطر .. برشلونة أولاً والسد القطري رابعاً
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدي للهجرة

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم 100 مليار يورو لإفريقيا للتصدي للهجرة
إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس

إذاعة مباريات كأس العالم على شاشة الحديقة الكبرى بطرابلس
إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي

إدارة بايدن تعتبر أن ولي العهد السعودي يملك حصانة في مقتل خاشقجي
السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة

السلطات الأميركية توقف مسؤولا كمبوديا بتهمة تهريب قردة
خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد

خضوع الإعلامي جاي لينو لعملية ترقيع الجلد
مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب

مونديال 2022: حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»

مونديال استثنائي على أرض قطر في النسخة «22»
شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟

شاهد.. «في التسعين»: الأطقم الفنية سوق للتدريب أم للوساطة والسمسرة؟
رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة

رسميا.. ماني يغيب عن مونديال قطر بسبب الإصابة
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس

اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب

مارتينز: أنا المسؤول الوحيد عن اختيار قائمة المنتخب
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يعلن موقف المبعوث الأممي من منع عقد جلساته
مجلس الدولة يعلن موقف المبعوث الأممي من منع عقد جلساته
مطار الكفرة يستأنف استقبال الرحلات (صور)
مطار الكفرة يستأنف استقبال الرحلات (صور)
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غربا الأحد المقبل
«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غربا الأحد المقبل
بالصور: ضبط شاحنة دجاج مستوردة مخالفة للشروط في سرت
بالصور: ضبط شاحنة دجاج مستوردة مخالفة للشروط في سرت
وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب
وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس
وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس...
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المزيد
«يونيسف»: الأطفال في ليبيا يعانون من الآثار المروعة للنزاعات
«يونيسف»: الأطفال في ليبيا يعانون من الآثار المروعة للنزاعات...
بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية
بقدرة 250 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة السرير على ......
اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة
اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة ......
وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل الليبي لمكافحة التهريب
وزير الخارجية الإيطالي: نبحث تقديم زوارق إلى حرس السواحل ......
بالصور: ضبط شاحنة دجاج مستوردة مخالفة للشروط في سرت
بالصور: ضبط شاحنة دجاج مستوردة مخالفة للشروط في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط