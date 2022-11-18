مطار الكفرة يستأنف استقبال الرحلات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار الكفرة، اليوم الجمعة، أول طائرة مدنية بعد توقف لفترة طويلة، حيث جرى الإعلان عن إعادة فتحه منذ يومين.

وهبطت على مدرج المطار ظهر اليوم أول رحلة جوية قادمة من مطار معيتيقة الدولي، تابعة لشركة طيران العالمية، ونشرت الصفحة الرسمية للمطار صورا لوصول الرحلة.

من جهة أخرى، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أمس الخميس تسيير رحلاتها من بنغازي إلى الكفرة ذهابا وايابا بواقع رحلة واحدة في الأسبوع وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع.

طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي لدى وصولها مطار الكفرة، 18 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمطار)

طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي لدى وصولها مطار الكفرة، 18 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمطار)

طائرة قادمة من مطار معيتيقة الدولي لدى وصولها مطار الكفرة، 18 نوفمبر 2022. (الصفحة الرسمية للمطار)