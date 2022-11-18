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أسعار صرف الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية (12- 17 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 04:11 مساء
أسعار صرف الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية (12- 17 نوفمبر 2022)
أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوقين الرسمية والموازية على نحو أسبوعي، خلال الفترة بين12 و17 نوفمبر. (أرشيفية)
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تباينت أسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات العربية والدولية الأكثر تداولا في السوقين الرسمية والموازية خلال الفترة بين (12 و17 نوفمبر 2022).

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وزاد سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.06 دينار السبت، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار مقابل 5.79 دينار.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.54 دينار .

وبقيت الليرة التركية واليوان الصيني عند مستوى 0.26 دينار، و0.68 دينار، على الترتيب

أسعار العملات أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
وفي السوق الموازية، تراجع سعر الدولار إلى 5.17 دينار مقابل 5.19 دينار السبت، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وارتفع سعر اليورو إلى 5.32 دينار مقابل 5.30 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.05 دينار.

ولم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.28 دينار، والعملة التونسية التي بيعت بـ1.63 دينار ليبي.

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