ضبط متهم بالاحتيال على تجار بمبلغ 1.5 مليون دينار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخص صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على تجار في مبالغ مالية إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار في مدينة بنغازي.

وتقدم عديد المواطنين بشكاوي إلى مركز شرطة بوعطني ضد شخص مصري الجنسية يعمل كتاجر للمواد المنزلية يتهمونه فيها بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية تقدر بنحو 1.5 مليون دينار، وفق بيان صادر عن المديرية.

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المتهم يهرب إلى طبرق

وأفادت التحريات بهروب المتهم إلى مدينة طبرق، حيث يمتلك في المدينة محلا لبيع المواد المنزلية، وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق جرى ضبط المطلوب والانتقال به إلى مركز شرطة بوعطني وإيداعه الحجز القانوني.

وخلال التحقيقات، تبين أن المتهم يدعى «س.ع.ع» من مواليد 1983 ويحمل الجنسية المصرية، ويسكن في منطقة شبنة، واعترف بما نُسب إليه وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

المتهم في واقعة الاحتيال في بنغازي، 17 نوفمبر 2022. (مديرية أمن بنغازي)