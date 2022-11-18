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«المركزي بالبيضاء» يصدر توضيحا بشأن ضبط عملة مزورة فئة 50 دينارا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 02:56 مساء
«المركزي بالبيضاء» يصدر توضيحا بشأن ضبط عملة مزورة فئة 50 دينارا
مقر المصرف المركزي في البيضاء. (الإنترنت)
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أصدر المصرف المركزي في البيضاء، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن إعلان مصرف ليبيا المركزي ضبط عينات من عملة نقدية مزورة فئة 50 دينارا، ليست مطابقة لمواصفات العملة المطبوعة في روسيا، وإحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام.

وقال المصرف في بيانه، إن العملة الليبية بصفة عامة تتمتع بمواصفات أمنية عالية جدا، ومن الصعب تزويرها، إلا أن هذا لا يمنع أن يقوم أي أحد بمحاولة التزوير باستخدام طرق ركيكة كالناسخات الضوئية والأحبار ذات الجودة الضعيفة مثلما يحدث مع أي أوراق نقدية في مختلف أنحاء العالم، حيث جرى أخيرا اكتشاف حالات عديدة مسبقا لمحاولة تزوير فئات متنوعة مثل فئة 5 دنانير وفئة 10 دنانير وفئة 20 دينارا وفئة 50 دينارا.

وأمس الخميس، أعلن مصرف ليبيا المركزي إحالة بلاغ إلى مكتب النائب العام بشأن عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري. وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه جرى ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب المحافظ، علي الحبري، وتختلف في مواصفاتها عن فئة 50 دينارا المطبوعة في روسيا والتي تحمل أيضا توقيع الحبري.

- «المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة

«المركزي بالبيضاء»: اكتشاف العملات المزورة عمل اعتيادي
وأوضح البيان، أن اكتشاف العملات المزورة هو عمل اعتيادي للمصرف المركزي، مؤكدا أن الحديث عنه في الإعلام لا يكون مبررا إلا في حالة ضخامة عدد الأوراق المزورة وتهديدها للوضع الاقتصادي، وعاب على المصرف المركزي في طرابلس عدم الاكتفاء بإبلاغ الجهات الأمنية دون خلق «حالة هلع» في السوق.

واعتبر المصرف المركزي في البيضاء أن اكتشاف حالة التزوير هذه يثبت أن مواصفات العملة المطبوعة في روسيا ذات جودة فنية ومواصفات أمنية عالية جدا بما يصعب تزويرها. وتساءل البيان «علي حد علمنا فإن مركزي طرابلس لا يستقبل العملة فئة العشرين و الخمسين دينار سواء المطبوعة في بريطانيا أو روسيا فما مصدر هذه الأوراق المستلمة، وهل جرى تتبع مصدرها وفق سياسة المصرف المركزي المعمول بها؟».

وأكد البيان أن الغرض من النشر في ملف العملات المزورة «ليس لتنبيه المواطنين وإنما لتهييج الرأي العام ضد العملة المطبوعة في روسيا»، واتهم المصرف المركزي في طرابلس بنقص الخبرة في الكشف عن العملات المزورة.

وتحدث المصرف المركزي في البيضاء عن اكتشافه 47 ورقة عملة مزورة فئة 10 دنانير ضمن المبالغ التي تسلمها من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وإبلاغه عن ذلك بهدف تتبع مصدرها، وأضاف: «لا ندري إذا ما جرى اتخاذ إجراءات بالخصوص مع النائب العام مثلما حدث مع فئة 50 دينارا».

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