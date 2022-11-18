«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج، اليوم الجمعة، على طول الساحل، بينما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية غربية إلى قبلية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ بسبب إثارة الأتربة.