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الحويج يناقش آلية التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 11:45 صباحا
الحويج يناقش آلية التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي
لقاء الحويج في طرابلس مع الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رمضان بن زير، 17 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد)
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ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، أمس الخميس، مع الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي رمضان بن زير، آلية التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية.

وخلال اللقاء، قال الحويج إن ليبيا تتميز بموقع جغرافي يمثل بوابة تجارية بين الاتحاد الأوروبي والسوق الأفريقية، مؤكدا التزام البلاد بالاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وعملها على تفعيل المشاريع المتوقفة، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تطوير البنية التحتية وأخرى استثمارية بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق التنمية المكانية والمستدامة خاصة بالمنطقة الجنوبية، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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بدوره، أكد رمضان بن زير حرص دول الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات مع ليبيا بمختلف المجالات، والعمل معا لتشجيع المستثمرين والشركات الأوروبية لاستئناف عملها بليبيا والمساهمة في إعادة الإعمار. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تعزيز التواصل بين الجانبين والعمل على تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة تضم رجال الأعمال والمستثمرين بهدف تبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ المشاريع المستهدفة بمختلف المناطق، حسب البيان.

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