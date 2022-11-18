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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 18 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 نوفمبر 2022, 10:33 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 18 نوفمبر 2022)
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أظهرت التوقعات الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق، بينما تسجل انخفاضا ملحوظا يوم الأحد على أغلب مناطق غرب ليبيا.  

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول إلى شمالية غربية نشطة السرعة يوم الأحد.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و28 درجة. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد: 
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة. 

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و27 درجة.

الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب. 
- الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و28 درجة.

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