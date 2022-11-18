شاهد في «وسط الخبر»: غضب إغريقي في مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على الجدل الذي أثاره وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي ألغى زيارته طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم، عندما رفض النزول من الطائرة بعدما حطت في مطار معيتيقة، متذرعا بأنه «كان من المقرر أن يلتقي (رئيس المجلس الرئاسي) محمد المنفي، إلا أن وزارة الخارجية خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم».

وأثار تصرف ديندياس غضب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة، قائلة إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه، وأضافت أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

- المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

وسبق أن انتقد ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا في العاصمة طرابلس، في الثالث من أكتوبر الماضي، بشأن منح أنقرة حق استكشاف الغاز.

وفي وقت لاحق من اليوم زار ديندياس بنغازي، حيث التقى هناك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وعددا من رؤساء اللجان بمجلس النواب وشارك في فعالية لبرنامج الغذاء العالمي عرض خلالها مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

وفتح البرنامج نقاشاً حول تصرف وزير خارجية اليونان، وماذا تقصد أثينا التي أعلنت استمرار الزيارة إلى شرق ليبيا؟ وذلك في حوار مع كل من: المحلل السياسي إسلام الحاجي، والدبلوماسي والكاتب معتوق فرحات، ورئيسة تحرير الشأن الدولي بجريدة الصباح التونسية آسيا العتروس.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع