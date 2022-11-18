بليحق: عقيلة وديندياس بحثا التطورات في ليبيا على كافة الأصعدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بحثا مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وأضاف بليحق، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء الذي عُقد في مدينة القبة مساء اليوم تناول «السبل الممكنة للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للوصول إلى مرحلة من الاستقرار تحقق آمال وتطلعات الشعب الليبي».

مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا

وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية اليوناني، إنه أعرب لعقيلة صالح «عن ارتياح اليونان لإدانة مذكرات التفاهم التركية الليبية الموقعة العامين 2019 و2022» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

ووصف وزير الخارجية اليوناني في تغريدته مناقشاته مع عقيلة صالح بأنها كانت «بنَّاءة حول العلاقات البرلمانية والثنائية».

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لقاءات ديندياس في بنغازي

والتقى ديندياس في بنغازي اليوم قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وعددًا من رؤساء اللجان بمجلس النواب وشارك في فعالية لبرنامج الغذاء العالمي عرض خلالها مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

جاءت زيارة ديندياس بعدما ألغى زيارته إلى طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم، عندما رفض النزول من الطائرة بعدما حطت في مطار معيتيقة، متذرعا بأنه «كان من المقرر أن يلتقي (رئيس المجلس الرئاسي) محمد المنفي، إلا أن وزارة الخارجية خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم».

جانب من لقاء عقيلة صالح مع وزيرة الخارجية اليوناني، الخميس 17 نوفمبر 2022. (الناطق باسم مجلس النواب)

جانب من لقاء عقيلة صالح مع وزيرة الخارجية اليوناني، الخميس 17 نوفمبر 2022. (الناطق باسم مجلس النواب)