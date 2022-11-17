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المنفى: نتواصل مع اليونان لمعرفة أسباب إلغاء زيارة ديندياس إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 11:21 مساء
المنفى: نتواصل مع اليونان لمعرفة أسباب إلغاء زيارة ديندياس إلى طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الخميس، التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية للاستيضاح عن أسباب إلغاء وزير خارجيتها زيارته اليوم إلى العاصمة طرابلس.

المنفي: نحرص على استمرار العلاقات الودية مع مع كافة الدول
وقال المنفي، في بيان، إن المجلس الرئاسي «يحرص على استمرار العلاقات الودية مع كافة الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية ويسعى لتعزيزها على قاعدة الاحترام المتبادل والقواعد الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي، لتجنب كل ما يعرقل ويكدر صفو تلك العلاقات، وتعد اليونان في طليعة تلك الدول».

المنفي: نحرص على إزالة أسباب سوء الفهم
وتابع: «نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم، وتجنب أية حوادث دبلوماسية، ورفض أي خطوات تصعيدية».

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وألغى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس زيارته طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم، عندما رفض النزول من الطائرة بعدما حطت في مطار معيتيقة، متذرعا بأنه «كان من المقرر أن يلتقي (رئيس المجلس الرئاسي) محمد المنفي، إلا أن وزارة الخارجية خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم».

وأثار تصرف ديندياس غضب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة، قائلة إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه، وأضافت أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

وسبق أن انتقد ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا في العاصمة طرابلس، في الثالث من أكتوبر الماضي، بشأن منح أنقرة حق استكشاف الغاز.

وزير خارجية اليونان في بنغازي
وفي وقت لاحق من اليوم زار ديندياس بنغازي، حيث التقى هناك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وعددا من رؤساء اللجان بمجلس النواب وشارك في فعالية لبرنامج الغذاء العالمي عرض خلالها مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

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