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حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 10:52 مساء
حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الخميس، حبس القائم بأعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 حتى 2020، بتهمة الإضرار بالمال العام.

وأوضح مكتب النائب العام، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن النيابة العامة واصلت إجراءات بحث الجرائم المسندة إلى القائمين على تسيير أعمال بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، خلال السنوات الماضية، من خلال تناول تدابير تتعلق بحالة القائم على إدارة أعمال البعثة خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

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النيابة العامة: المسؤول تخلى عن إعمال قواعد حماية المال العام
وأشار البيان إلى أن الإجراءات تناولت «واقع انحراف الموظف عن مسلَّمات الوظيفة القيادية المسندة إليه، بتخلِّيه عن إعمال قواعد حماية المال العام وضوابطها، فسبَّب إخلاله اضطراباً إدارياً ومالياً».

وتابع البيان أن تلك الأجراءات «هيّأت لتابعيه ارتكاب أنماط إساءة ترتَّب عليها الحصول على منافع غير جائزة قانوناً، فضلاً عن تعمُّده اتخاذ إجراءات نشأ عنها إلحاق ضرر جسيم بالمال العام». واختتم البيان بأن المحقق أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد الفراغ من استجوابه.

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