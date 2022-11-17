العابد والكيلاني يوقعان اتفاقية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بين الوزارتين تهدف إلى دعم المجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يجري إدماجها في سوق العمل، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين.

تفاصيل الاتفاقية

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الاتفاقية تنص على أن «تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يتم إدماجها في سوق العمل وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وأن تتولى وزارة العمل والتأهيل؛ تأهيل وتدريب فئة المعاقين على مختلف المهن تمهيداً لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص».

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كما تنص الاتفاقية «على تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص العمل في هذه الجهات وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة؛ والاهتمام بالأسرة المنتجة التابعة وتنفيذ خطط تدريبية لهذه الأسر»، بالإضافة إلى «العمل على فتح مكاتب للإخصائيين الاجتماعيين في عدد من الجهات المستهدفة».

وشدد العابد في تصريح عقب توقيع الاتفاقية على ضرورة دخول بنود هذه المذكرة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن لتفعيل مبدأ التكامل بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة الشؤون الاجتماعية.

العابد والكيلاني خلال التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، الخميس 17 نوفمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)

العابد والكيلاني خلال التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، الخميس 17 نوفمبر 2022. (وزارة العمل والتأهيل)