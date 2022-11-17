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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جامعة سرت بأجهزة كهربائية وإلكترونية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الخميس 17 نوفمبر 2022, 09:58 مساء
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جامعة سرت بأجهزة كهربائية وإلكترونية
شحنة الجهزة اكهربائية والإلكترونية التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جامعة سرت. (الإنترنت)
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تسلمت جامعة سرت، ظهر اليوم الخميس، شحنة مساعدات مقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» احتوت على أجهزة وآلات ومعدات كهربائية وأخرى إلكترونية وفنية.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن شحنة المساعدات التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للجامعة هي دعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام «PBF» في إطار الاهتمام برعاية ودعم الشباب.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم جامعة سرت بمعدات رياضية

وأوضح الأميل أن الدعم الدولي المقدم لجامعة سرت يجري تسليمه للجامعة عن طريق المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الشحنة التي جرى تسليمها اليوم احتوت بعض الأجهزة والمعدات الإلكترونية منها شاشات عرض مرئية وثلاجات وأفران وغيرها.

ووقع على محاضر تسلُّم شحنة المساعدات عميد بلدية سرت، مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت، الدكتور سليمان الشاطر، ومنسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمنطقة سرت، القذافي البطي، وعميد كلية الهندسة بالجامعة، بحسب الأميل.

شحنة الجهزة اكهربائية والإلكترونية التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جامعة سرت. (الإنترنت)
شحنة الجهزة اكهربائية والإلكترونية التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جامعة سرت. (الإنترنت)
شحنة الجهزة اكهربائية والإلكترونية التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جامعة سرت. (الإنترنت)
شحنة الجهزة اكهربائية والإلكترونية التي سلمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى جامعة سرت. (الإنترنت)
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