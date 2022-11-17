«حكومة الوحدة»: إنشاء 29 مدرسة و18 مركزا صحيا ضمن خطة «عودة الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، الانتهاء من تنفيذ 29 مدرسة و18 مركزا صحيا ضمن خطة «عودة الحياة»، في إطار إعطاء الأولوية للمباني التعليمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، مع رؤساء تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز مشروعات المواصلات. وخُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التعاقدية لعدد من المشروعات، من حيث المواصفات وموافقة ديوان المحاسبة والخطة الزمنية للتنفيذ.

جار تنفيذ 116 مدرسة جديدة

ونقل بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك»، عن رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، قوله إن الجهاز لديه 205 مشاريع جارية، في حين انتهى من 83 مشروعا، منها 29 مدرسة، و18 مركزا صحيا، و5 صالات رياضية، لافتا إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ 116 مدرسة جديدة.

- الدبيبة يطلب من وزارة التربية والتعليم تجهيز مواقع إنشاء 500 مدرسة بالتنسيق مع المراقبات

مخطط لتنفيذ 1500 مدرسة

وفي الخامس من نوفمبر الجاري طالب الدبيبة، وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المراقبات والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا لتهيئة مواقع لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على بناء «مدارس نموذجية» تتوافر فيها الإمكانات التي يريدها الطلاب واللازمة للعملية التعليمية.

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع عدد من رؤساء أجهزة تنفيذية، الخميس 17 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي للحكومة)