Atwasat

باشاغا يدرس تشكيل لجنة خبراء لإعداد مشاريع قوانين الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 08:46 مساء
باشاغا يدرس تشكيل لجنة خبراء لإعداد مشاريع قوانين الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة
باشاغا متحدثا لمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير الاقتصاد المكلف، فتحي باشاغا، إنه «يدرس تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين وقانونيين وبمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال لتقديم مشاريع قوانين تتبناها الحكومة لتقدمها إلى مجلس النواب لدراستها واعتمادها والتي من شأنها تحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح باشاغا أيضا أن مشاريع القوانين التي سيجري إعدادها لتحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة ستعمل أيضا على «معالجة الآثار السلبية للقوانين السابقة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في بناء الوطن»، مجددا التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال في المشاركة بين القطاع العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

- باشاغا يرحب بإقامة مؤتمر شامل في بنغازي لتحديد الهوية الاقتصادية الليبية

وجاء إعلان باشاغا عن هذه الخطوة المرتقبة خلال زيارته اليوم الخميس، مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والتي جاءت تلبية لدعوة من مسؤولي الغرفة حيث كان في استقباله مجلس إدارة الغرفة ومستشاريه.

أنشطة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي
وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا اطلع خلال الزيارة على ما تقوم به الغرف من تسيير أعمال التجار، واستمع إلى شرح مفصل حول نشاطات الغرفة داخل ليبيا وخارجها، كما «تفقد التقاسيم الإدارية بها والتي تمتد من الأبيار شرقا إلى الكفرة جنوبا إلى رأس لانوف غربا». مشيرا إلى أن الزيارة جرى خلالها عرض وثائقي يوضح نشأة وتأسيس الغرفة من بدايتها إلى اليوم.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي كرموا في ختام الزيارة باشاغا على مجهوداته المبذولة في قطاع الاقتصاد وتلبيته الدعوة لزيارة مقر الغرفة.

زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة «فيفا»

إنفانتينو المرشح الوحيد لرئاسة «فيفا»
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم

نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
انتهى عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في كأس ليبيا

انتهى عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في كأس ليبيا
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية

السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
ماسك يخير موظفي «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو المغادرة

ماسك يخير موظفي «تويتر»: العمل لساعات طويلة أو المغادرة
«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب
المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من ...
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير ...
بتعاون أميركي.. الكبير يفتتح ورشة عمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية
بتعاون أميركي.. الكبير يفتتح ورشة عمل حول المعايير الحديثة ...
في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. و«الحكاية الشعبية في ليبيا»
في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. و«الحكاية ...
مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية
مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
«حكومة الوحدة»: إنشاء 29 مدرسة و18 مركزا صحيا ضمن خطة «عودة الحياة»
«حكومة الوحدة»: إنشاء 29 مدرسة و18 مركزا صحيا ضمن خطة «عودة ......
باشاغا يدرس تشكيل لجنة خبراء لإعداد مشاريع قوانين الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة
باشاغا يدرس تشكيل لجنة خبراء لإعداد مشاريع قوانين الهوية ......
وزير خارجية اليونان يعبر عن ارتياحه لإدانة عقيلة صالح مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا
وزير خارجية اليونان يعبر عن ارتياحه لإدانة عقيلة صالح مذكرات......
مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية
مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل ......
في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. و«الحكاية الشعبية في ليبيا»
في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط