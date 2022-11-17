باشاغا يدرس تشكيل لجنة خبراء لإعداد مشاريع قوانين الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير الاقتصاد المكلف، فتحي باشاغا، إنه «يدرس تشكيل لجنة خبراء اقتصاديين وقانونيين وبمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال لتقديم مشاريع قوانين تتبناها الحكومة لتقدمها إلى مجلس النواب لدراستها واعتمادها والتي من شأنها تحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

وأوضح باشاغا أيضا أن مشاريع القوانين التي سيجري إعدادها لتحديد الهوية الاقتصادية والتجارية للدولة ستعمل أيضا على «معالجة الآثار السلبية للقوانين السابقة لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في بناء الوطن»، مجددا التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال في المشاركة بين القطاع العام والخاص لدعم الاقتصاد الوطني.

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وجاء إعلان باشاغا عن هذه الخطوة المرتقبة خلال زيارته اليوم الخميس، مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والتي جاءت تلبية لدعوة من مسؤولي الغرفة حيث كان في استقباله مجلس إدارة الغرفة ومستشاريه.

أنشطة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن باشاغا اطلع خلال الزيارة على ما تقوم به الغرف من تسيير أعمال التجار، واستمع إلى شرح مفصل حول نشاطات الغرفة داخل ليبيا وخارجها، كما «تفقد التقاسيم الإدارية بها والتي تمتد من الأبيار شرقا إلى الكفرة جنوبا إلى رأس لانوف غربا». مشيرا إلى أن الزيارة جرى خلالها عرض وثائقي يوضح نشأة وتأسيس الغرفة من بدايتها إلى اليوم.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة إلى أن مسؤولي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي كرموا في ختام الزيارة باشاغا على مجهوداته المبذولة في قطاع الاقتصاد وتلبيته الدعوة لزيارة مقر الغرفة.

زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)

زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)

زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)

زيارة باشاغا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بنغازي، الخميس 17 أكتوبر 2022. (المكتب الإعلامي لحكومة)