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وزير خارجية اليونان يعبر عن ارتياحه لإدانة عقيلة صالح مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 08:27 مساء
وزير خارجية اليونان يعبر عن ارتياحه لإدانة عقيلة صالح مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا
لقاء عقيلة صالح مع وزيرة الخارجية اليوناني، الخميس 17 نوفمبر 2022. (نيكوس ديندياس)
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه التقى في ختام زيارته إلى شرق ليبيا، اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب وممثل مدينة القبة، عقيلة صالح، وأعرب له «له عن ارتياح اليونان لإدانة مذكرات التفاهم التركية الليبية الموقعة العامين 2019 و2022» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

ووصف وزير الخارجية اليوناني في تغريدته مناقشاته مع عقيلة صالح بأنها كانت «بناءة حول العلاقات البرلمانية والثنائية». فيما لم يصدر تصريح من مجلس النواب بشأن الزيارة.

زيارة وزير الخارجية اليوناني إلى بنغازي
وزار ديندياس بنغازي في وقت سابق اليوم حيث التقى هناك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، وعددا من رؤساء اللجان بمجلس النواب وشارك في فعالية لبرنامج الغذاء العالمي عرض خلالها مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

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وأشار ديندياس في تغريدة نشرتها وزارة الخارجية اليونانية عبر حسابها على «تويتر» إلى أهمية الميناء في إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى ليبيا والمنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل.

اجتماع وزير الخارجية اليوناني مع حفتر
وعن لقائه مع المشير خليفة حفتر، قال وزير الخارجية اليوناني إنه بحث معه سبل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها وفق تغريدة نشرها ديندياس عن اللقاء عبر حسابه على «تويتر».

وبشأن لقائه مع عدد من رؤساء اللجان بمجلس النواب، قال ديندياس، عبر حسابه على «تويتر» إنه أجرى معهم محادثات حول التعاون البرلماني وشكرهم على إدانتهم الواضحة للمذكرة التركية الليبية في العام 2019، وكذلك تلك الموقعة في أكتوبر 2022».

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