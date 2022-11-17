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مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 07:56 مساء
مؤتمر «ظل المتوسط 2022» يركز على أهمية مراقبة السواحل الليبية
لحظة تفتيش السفينة التي كانت تنقل آليات عسكرية إلى ليبيا، 18 يوليو 2022. (عملية إيريني)
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ركزت فعاليات مؤتمر «ظل المتوسط 2022» المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، على أهمية مراقبة السواحل الليبية، في إطار عملية «إيريني» الأوروبية حول مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا.

واستعرض المؤتمر تحديات البحر المتوسط والتزام «ماركوم» و«إيريني» حول المواقف التي يجب مواجهتها والوعي الواجب اكتسابه وديناميكيات الحماية وفرص استغلالها بالبحر المتوسط، وفق موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وعملية «إيريني» الأوروبية حول مراقبة حظر الأسلحة الأممي إلى ليبيا هي مهمة سلام، من أجل السيطرة على تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ووقف الأسلحة الجديدة يعني منع الاشتباكات في المستقبل.

مهمة «إيريني»
وتكتسب المهمة، التي يقودها الأدميرال الإيطالي ستيفانو توركيتو، مركزية جيوسياسية للاتحاد الأوروبي، وهي أول نقطة انعكاس مباشرة لأي فوضى أخرى للجبهة الجنوبية.

من جهته، قال الأدميرال توركيتو في كلمته الافتتاحية في مؤتمر ظل المتوسط «Shade Med 2022» إنه من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط «أعتقد أننا نلعب دورا في استعادة الدور الرائع للبحر المتوسط».

ويعد اكتساب الوعي بما يحدث في البحر الأبيض المتوسط ، جزءا من اسم الحدث الدولي الذي استضافته القاعدة الإيطالية في تشنتوتشيلي في روما، هو في الأساس جزء من النقاش الداخلي في حلف الـ«ناتو».

وقام التحالف بتحويل تركيزه إلى ما يسمى بـ«الجناح الجنوبي» حتى في الوقت الذي يواجه فيه تهديدا تاريخيا مثل الحرب الروسية في أوكرانيا.

مهام عملية البحر الأبيض المتوسط الآمنة
وتحدث رئيس التخطيط والسياسة البحرية لهيئة الأركان العامة للبحرية الإيطالية، الأدميرال ماسيميليانو لاوريتي، خلال جلسات حول حالة البعثات في المؤتمر، عن مهام عملية البحر الأبيض المتوسط الآمنة التي حلت محل «البحر الآمن» والتي تعمل فيها البحرية الإيطالية كـ«مزود أمني» في البحر المتوسط الموسع.

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من جانبه، قال نائب قائد القيادة البحرية لحلف الـ«ناتو» (ماركوم) ديدييه بياتون، المنظم المشارك لفعاليات ظل المتوسط، إن الحرب في أوكرانيا لها «تداعيات مباشرة» على الأمن البحري للمنطقة الأوروبية الأطلسية بأكملها، فيما يقوم حلف الـ«ناتو» «بخطوات كبيرة» لمواجهة التهديد الروسي.

وتطرق بياتون إلى «التداعيات المباشرة في البحر» للأزمة ومنها تهديدات الأساطيل المدنية وإمدادات الحبوب الأوكرانية إلى البلدان الأفريقية والبنية التحتية للغواصات.

تحديات البحر المتوسط معقدة
بدوره، قال دانيال فيوت، من كلية بروكسل للإدارة، متحدثًا في الجلسة التي أدارتها مديرة مجلة «فورميكي» الإيطالية، فلافيا جياكوبي، إن تحديات البحر الأبيض المتوسط معقدة لأنه لا يوجد متوسط واحد فقط ولكن هناك الكثير.

فيما اعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوبنهاغن، كريستيان بويغر، أن هناك أيضا «نقاط اختناق رقمية» تمر عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والتي تعمل كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروسيتو، على هامش اجتماع مجلس وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل حول تجديد مهمة إيريني، إن البحر الأبيض المتوسط مكان يجب مراقبته بشكل متزايد بسبب أهميته الاقتصادية والاستراتيجية وأي مهمة أوروبية أو دولية تتعلق بأمن البحر الأبيض المتوسط تعد مهمة.

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