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في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. و«الحكاية الشعبية في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 07:39 مساء
في العدد «365» من «الوسط»: سؤال الانتخابات الجديد.. و«الحكاية الشعبية في ليبيا»
الصفحة الأولى من العدد «365» من جريدة «الوسط».
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صدر اليوم الخميس العدد «365» من جريدة «الوسط»، وركزت القصة الرئيسة له على المطبات الجديدة التي باتت توضع أمام إجراء الانتخابات، خاصة بعد واقعة منع أعضاء مجموعة مسلحة مجلس الدولة من عقد جلسة كانت مخصصة لمناقشة التعديلات على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية.

 للاطلاع العدد «365» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا  

وتحت عنوان: «المصالحة الليبية حائرة بين الرغبة الأفريقية وعدم الاهتمام الغربي»، ركزت الصفحة الثالثة على جهود الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر مصالحة جامع، في مقابل رؤية غربية لا تولي ذلك الملف الأولوية القصوى، وتركز على إجراء الانتخابات أولاً.

النزاع على الثروات في البحر المتوسط
وعن معركة الغاز الليبي والتوتر التركي اليوناني إزائها، تبرز الصفحة الرابعة النزاع الإقليمي على ثروات في البحر المتوسط، خاصة مع مقترح بإقامة خط أنابيب غاز يربط بين ليبيا واليونان وآخر بمدينة دمياط، وهي الفكرة التي طرحها رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة في أوائل نوفمبر الجاري.

أما الصفحة الخامسة فكان موضوعها الرئيس هو الخلاف حول المناصب السيادية والوظائف القيادية، مع استئناف المجلس الأعلى للدولة عمل لجنة فرز وقبول ملفات الترشح لهذه المناصب في 5 مؤسسات بعد تفاهمات مع مجلس النواب، وهو ما يعتبرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «مسارات موازية مرفوضة».

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وفيما يخص الأضرار الاقتصادية الواقعة على ليبيا نتيجة تغير المناخ تبرز اهتمامات صفحتي الاقتصاد، اللتان جاء فيهما مقتطفات من تقرير لصندوق النقد الدولي يقول إن 54 دولارا لبرميل النفط سعر مناسب لمنع أي عجز في الموازنة الليبية خلال العام المقبل.

مونديال قطر الاستثنائي.. الأحد
وركزت الصفحة الرياضية على اقتراب منافسات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022»، التي تنطلق الأحد المقبل، للمرة الأولى في بلد عربي، بلقاء صاحب الأرض والضيافة منتخب قطر مع الإكوادور، وستستمر حتى 18 ديسمبر المقبل؛ حيث سيجرى الكشف عن بطل المونديال الاستثنائي الذي يقام في الشتاء بصورة نادرة.

 للاطلاع العدد «365» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا  

وفي سطور الثقافة نطالع حوارا مع أستاذ الأدب والنقد بجامعة مصراتة د.حسن الأشلم، الذي تحدث عن كتابه «الحكاية الشعبية في ليبيا من الشفاهية إلى الكتابية».

وتناولت صفحة الفن تصريحات للمخرج حسن بنجلون، مخرج الفيلم المغربي «جلال الدين» الذي عرض في مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في عرضه العالمي الأول. وقال بنجلون: «إن (جلال الدين) يظهر جوانب الحياة ما بين البحث عن الحقيقة والحب والانتقام؛ فيما اختار البطل أن يعاقب نفسه على الخطيئة التي قام بها في الدنيا».

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