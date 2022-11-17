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بتعاون أميركي.. الكبير يفتتح ورشة عمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 07:28 مساء
بتعاون أميركي.. الكبير يفتتح ورشة عمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية
الكبير متحدثا في افتتاح ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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افتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان «الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية» والتي نظمتها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID»، وتستمر فعالياتها حتى يوم الإثنين 21 نوفمبر الجاري.

وشدد الكبير خلال كلمته على أهمية التقليل من المخاطر والمحافظة على سلامة القطاع المصرفي وذلك عبر الانتقال إلى أحدث معايير ومتطلبات الرقابة المصرفية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية تهدف لتعزيز استقرار القطاع المصرفي بالتعاون مع جميع المصارف التجارية والبدء في تقييم نظم الرقابة الداخلية والرفع من كفاءة الموظفين والإدارات ذات العلاقة، وفق ما نشره المصرف المركزي عبر صفحته على «فيسبوك».

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وتأتي ورشة العمل في إطار التعاون القائم بين مصرف ليبيا المركزي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إطار برنامج «تعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا» الذي تنفذه شركة «برغما» الأميركية بتمويل من الوكالة والذي جرى إطلاقه في 23 مارس 2019 ويمتد حتى العام 2024.

ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
الكبير متحدثا في افتتاح ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
الكبير متحدثا في افتتاح ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
ورشة العمل حول المعايير الحديثة للرقابة المصرفية في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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