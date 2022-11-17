Atwasat

وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 06:50 مساء
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
لقاء وليد اللافي مع مدير مدينة دبي الإعلامية في الإمارات، الخميس 17 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

استعرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع المدير العام لمدينة دبي الإعلامية، ماجد السويدي، إجراءات الحكومة المتعلقة بتطوير الإعلام في ليبيا، وفق منصة «حكومتنا».

وبدأ اللافي قبل يومين زيارة إلى الإمارات رفقة مدير عام مدينة طرابلس الإعلامية، مروان تنتون، ونائب رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، منير القعود، للمشاركة في فعاليات أعمال «الكونغرس العالمي للإعلام 2022» المقامة في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام، و170 مؤسسة وشركة.

التعاون بين مدينتي دبي وطرابلس الإعلاميتين
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء اللافي والسويدي، الذي عُقد على هامش فعاليات أعمال «الكونغرس العالمي للإعلام 2022» بأبوظبي، بحث خلاله الجانبان فرص التعاون بين مدينة دبي الإعلامية ومدينة طرابلس الإعلامية التي أنشئت بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

- وليد اللافي يشارك في مؤتمر عن «التضليل الإعلامي» بتركيا

وأضافت أن اللافي استعرض خلال اللقاء، «إجراءات الحكومة المتعلقة بتطوير الإعلام في ليبيا، وإنشاء منطقة إعلامية مخصصة وفق المعايير العالمية المتبعة في المناطق المماثلة، بما يتيح فرص توظيف واسعة، ومساحات للمبدعين وأصحاب المبادرات في مجالات الإعلام والإنتاج التلفزيوني، وريادة الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا وإنتاج المحتوى».

ترحيب إماراتي بتقديم الاستشارات وتعزيز التعاون مع مدينة طرابلس الإعلامية
وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن المدير العام لمدينة دبي الإعلامية، قدم من جهته، عرضا عن مجالات عمل المدينة، مبديا «الترحيب بتقديم الاستشارات وتعزيز التعاون مع مدينة طرابلس الإعلامية»، معززا حديثه بتجربة مدينة دبي الإعلامية التي أنشئت قبل 20 عاما وتمثل اليوم وجهة مفضلة لمؤسسات إعلامية وشركات الإنتاج والتكنولوجيا العالمية، بحسب المنصة الليبية.

وليد اللافي والوفد المرافق له خلال لقائهم مع مدير مدينة دبي الإعلامية في الإمارات، الخميس 17 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
وليد اللافي والوفد المرافق له خلال لقائهم مع مدير مدينة دبي الإعلامية في الإمارات، الخميس 17 نوفمبر 2022. (حكومتنا)
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم

نشنوش عاد إلى ليبيا فجر اليوم
انتهى عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في كأس ليبيا

انتهى عبر قناة الوسط «الاستوديو التحليلي» لمباراة المدينة والخمس في كأس ليبيا
السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية

السعودية تبرم اتفاقات بقيمة 30 مليار دولار مع شركات كورية جنوبية
المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»

المنقوش كانت في انتظاره.. وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في «معيتيقة»
«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي
رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل

رئيس الأركان الأميركي: احتمال طرد روسيا من أوكرانيا ضئيل
الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي

الطشاني لـ«بوابة الوسط»: أتحدى الشلماني أن يظهر مستندات ضدي
مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر

مجموعة السعودية.. الأرجنتين تهزم الإمارات بخماسية استعدادا لمونديال قطر
«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟

«وسط الخبر»: هل بدأت تركيا تتحول لدولة إنتداب في ليبيا؟
«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟

«هذا المساء»: حلول ستيفاني المتأخرة: وصفة علاج.. أم مناورة أمريكية جديدة؟
كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح

كاركاتير حليم - 16 نوفمبر.. اليوم الدولي للتسامح
«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ

«الفاو» تحذر من «تزايد حدة» أزمة الجوع في الدول الضعيفة إثر تغير المناخ
إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني

إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات في الدوري الإسباني
الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وسائل إعلام يونانية: ديندياس أجهض محاولة لإجباره على لقاء المنقوش
وسائل إعلام يونانية: ديندياس أجهض محاولة لإجباره على لقاء المنقوش
ترحيل أكثر من 3 آلاف نيجيري بلا وثائق من ليبيا
ترحيل أكثر من 3 آلاف نيجيري بلا وثائق من ليبيا
المنقوش: يعتمد أمننا على عناصر قوتنا ومن ضمنها الدبلوماسية القوية والمبدئية
المنقوش: يعتمد أمننا على عناصر قوتنا ومن ضمنها الدبلوماسية القوية...
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى ...
«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة
«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا
وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير......
المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب
المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد ......
وزير الخارجية اليوناني يشكر رؤساء لجان بـ«النواب» على إدانتهم مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا
وزير الخارجية اليوناني يشكر رؤساء لجان بـ«النواب» على ......
«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة
«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة...
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى طرابلس
اللافي يعلق على أزمة إلغاء وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط