وليد اللافي يستعرض مع مدير مدينة دبي الإعلامية إجراءات تطوير الإعلام في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وليد اللافي، خلال لقائه اليوم الخميس، مع المدير العام لمدينة دبي الإعلامية، ماجد السويدي، إجراءات الحكومة المتعلقة بتطوير الإعلام في ليبيا، وفق منصة «حكومتنا».

وبدأ اللافي قبل يومين زيارة إلى الإمارات رفقة مدير عام مدينة طرابلس الإعلامية، مروان تنتون، ونائب رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، منير القعود، للمشاركة في فعاليات أعمال «الكونغرس العالمي للإعلام 2022» المقامة في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 من رواد قطاع الإعلام، و170 مؤسسة وشركة.

التعاون بين مدينتي دبي وطرابلس الإعلاميتين

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء اللافي والسويدي، الذي عُقد على هامش فعاليات أعمال «الكونغرس العالمي للإعلام 2022» بأبوظبي، بحث خلاله الجانبان فرص التعاون بين مدينة دبي الإعلامية ومدينة طرابلس الإعلامية التي أنشئت بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

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وأضافت أن اللافي استعرض خلال اللقاء، «إجراءات الحكومة المتعلقة بتطوير الإعلام في ليبيا، وإنشاء منطقة إعلامية مخصصة وفق المعايير العالمية المتبعة في المناطق المماثلة، بما يتيح فرص توظيف واسعة، ومساحات للمبدعين وأصحاب المبادرات في مجالات الإعلام والإنتاج التلفزيوني، وريادة الأعمال المتعلقة بالتكنولوجيا وإنتاج المحتوى».

ترحيب إماراتي بتقديم الاستشارات وتعزيز التعاون مع مدينة طرابلس الإعلامية

وأشارت منصة «حكومتنا» إلى أن المدير العام لمدينة دبي الإعلامية، قدم من جهته، عرضا عن مجالات عمل المدينة، مبديا «الترحيب بتقديم الاستشارات وتعزيز التعاون مع مدينة طرابلس الإعلامية»، معززا حديثه بتجربة مدينة دبي الإعلامية التي أنشئت قبل 20 عاما وتمثل اليوم وجهة مفضلة لمؤسسات إعلامية وشركات الإنتاج والتكنولوجيا العالمية، بحسب المنصة الليبية.

وليد اللافي والوفد المرافق له خلال لقائهم مع مدير مدينة دبي الإعلامية في الإمارات، الخميس 17 نوفمبر 2022. (حكومتنا)