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وزير الخارجية اليوناني يشكر رؤساء لجان بـ«النواب» على إدانتهم مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 05:00 مساء
وزير الخارجية اليوناني يشكر رؤساء لجان بـ«النواب» على إدانتهم مذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا
لقاء وزير الخارجية اليوناني مع رؤساء لجان بمجلس النواب في بنغازي، الخميس 17 نوفمبر 2022. (نيكوس ديندياس)
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه شكر رؤساء لجان بمجلس النواب على إدانتهم مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة في العام 2019 وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أكتوبر الماضي مع تركيا، وذلك في اجتماعه معهم بمدينة بنغازي التي زارها اليوم الخميس.

وغرد ديندياس عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «لقد أجريت محادثات مع رؤساء اللجان في مجلس النواب الليبي الذين شكرتهم على إدانتهم الواضحة للمذكرة التركية الليبية في العام 2019، وكذلك تلك الموقعة في أكتوبر 2022»، مشيرا إلى أن «التعاون البرلماني كان أيضا موضع تركيز» في مناقشاته مع النواب في بنغازي.

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زيارة وزيرة الخارجية اليوناني إلى بنغازي
والتقى ديندياس في بنغازي بعد وصوله إلى المدينة قادما من طرابلس التي ألغى زيارتها، قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، لبحث تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة بأسرها وفق تغريدة نشرها عن اللقاء على «تويتر».

واستعرض وزير خارجية اليونان خلال فعالية في بنغازي، مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري، مشيرا إلى أهمية الميناء في توصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل، وفق تغريدة نشرتها الخارجية اليونانية على «تويتر».

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