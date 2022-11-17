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«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 04:42 مساء
«المركزي» يحيل إلى النائب العام بلاغا بشأن عملة مزورة
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أحال مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، بلاغا إلى مكتب النائب العام بشأن عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب محافظ المصرف علي الحبري.

وقال المصرف في بيان مقتضب، إنه جرى، مساء الأربعاء، ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع نائب المحافظ، علي الحبري، وتختلف في مواصفاتها عن فئة 50 دينارا المطبوعة في روسيا والتي تحمل أيضا توقيع الحبري.

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وعلى إثر ذلك، أعلن المصرف إحالة بلاغ بالخصوص إلى مكتب النائب العام، وحذر من التعامل مع هذه العملة وأبلغ الجهات الأمنية بذلك.

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