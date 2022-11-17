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ترحيل أكثر من 3 آلاف نيجيري بلا وثائق من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 17 نوفمبر 2022, 03:32 مساء
ترحيل أكثر من 3 آلاف نيجيري بلا وثائق من ليبيا
مهاجرون غير شرعيين بعد ضبطهم في ليبيا، 19 أبريل 2022. (وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة)
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أعلنت أبوجا إعادة أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر نيجيري من ليبيا بين يناير ونوفمبر 2022 في إطار ما يسمى بـ«برنامج العودة الطوعية إلى البلاد».

وقال سفير نيجيريا لدى ليبيا، كبيرو موسى، إن العائدين جرى إجلاؤهم في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، وكان آخرهم وصول 159 مهاجرا آخر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى مطار مورتالا محمد الدولي، الثلاثاء الماضي.

مهاجرون بلا وثائق سفر في ليبيا
وأوضح أن معظم العائدين مهاجرين غير شرعيين وليس لديهم وثائق سفر وبالتالي واجهوا مواقف صعبة في ليبيا.

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وكشفت المنظمة الدولية للهجرة، عن تمكن ما يقرب من 50 ألف مهاجر من العودة طواعية إلى دولهم الأصلية في العام 2021، بزيادة  18% مقارنة بالعام 2020.

وتصدرت غينيا ومالي وإثيوبيا ونيجيريا قائمة الدول التي شهدت عودة مواطنيها المهاجرين إليها. ووفقا للمنظمة، عاد ما مجموعه 3322 مهاجرا نيجيريا إلى بلدهم خلال العام 2021.

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