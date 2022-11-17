وزير خارجية اليونان يستعرض مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

جاء ذلك في فعالية خلال زيارته المدينة، اليوم الخميس، حسب بيان الخارجية اليونانية على حسابها بموقع «تويتر».

وقال ديندياس إن الميناء مهم لتوصيل المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل.

لقاء مع حفتر

وقبل تلك الفعالية، التقى ديندياس القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث بحثا سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

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وقالت الخارجية اليونانية في تدوينة إن الاجتماع «ركز على الحاجة إلى استقرار ليبيا، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها».

دعم يوناني مقدم لأعمال برنامج الأغذية العالمي في ليبيا.