وزير الخارجية اليوناني: بحثت مع حفتر تعزيز الاستقرار في ليبيا والمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وقالت الخارجية اليونانية، في تدوينة على حسابها بموقع «تويتر»، إن «ديندياس التقى حفتر، وركز اللقاء على الحاجة إلى استقرار ليبيا، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة» بأسرها.

وصول ديندياس إلى بنغازي بعد إلغاء زيارة طرابلس

ووصل ديندياس بنغازي، ظهر اليوم، بعدما ألغى زيارته لطرابلس، قائلًا إنه «كان من المقرر أن يلتقي (رئيس المجلس الرئاسي محمد) المنفي، إلا أن وزارة الخارجية (في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم».

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من جانبها، استهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة»، قائلة إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه، وأضافت أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

انتقاد مذكرة التفاهم مع تركيا

وسبق أن انتقد ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا في العاصمة طرابلس، في الثالث من أكتوبر الماضي، بشأن منح أنقرة حق استكشاف الغاز.

وقال الوزير إن الحكومة «لا تتمتع بالسيادة»، وإن الاتفاق «مزعزع للاستقرار لأنه يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة»، التي تنص على أن حكومة الوحدة «لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك»، متحدثًا أيضًا في هذا الإطار عن «انتهاء ولايتها» وإنها «لا تمثل الشعب الليبي».