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عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 01:59 مساء
عقيلة صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية ستنعقد في المقر بمدينة بنغازي الإثنين المقبل.

وسيناقش النواب عددًا من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس، حسب الدعوة المنشورة على موقع المجلس الإلكتروني.

تعديل قانون التأمين الصحي
وخلال جلسته الأخيرة في الثامن من نوفمبر، أقر المجلس تعديل قانون التأمين الصحي، كما طالب اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي جرى إقرارها في جلسة سابقة بشأن قانون المرتبات الموحد لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات.

ودعا المجلس اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته حوله، كما ناقش أيضًا مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب والرياضة ونتائج أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي.

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