ضبط متهمين بقتل سوداني في صبراتة بحوزتهما «منشار»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الموقتة، اليوم الخميس، القبض على متهمين بقتل مواطن سوداني في منطقة العلالقة بصبراتة، بحوزتهما «منشار» لقطع الأشجار.

وأضافت الوزارة في بيان أن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة وبالتعاون مع مكتب العجيلات لقوة دعم المديريات تمكنوا من «ضبط الجناة متلبسين أثناء محاولتهما بيع آلة قطع الأشجار التي تخص المجني عليه بمنطقة الفريح».

- ضبط 3 متهمين في شبكة تزور مستندات للاستيلاء على مركبات تابعة للدولة

-القبض على 5 متهمين بقتل مواطن في سوق الخميس

- النيابة العامة: ضبط 123 مطلوبا في جرائم متنوعة بمديريات الجبل خلال 4 أشهر

مركبة معتمة الزجاج استخدمت في حادث القتل

وأشار البيان إلى ورود بلاغ من قبل غرفة السيطرة بمديرية أمن صبراتة بشأن واقعة سطو وسرقة على شخص سوداني الجنسية بمنطقة العلالقة ومقتله نتيجة إطلاق النار عليه من قبل شخصين كانا على متن مركبة آلية معتمة الزجاج.

وبعد ضبط المتهمين، جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.