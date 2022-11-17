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المنفي يبحث مع الوفد الوزاري التونسي تعزيز العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 01:55 مساء
المنفي يبحث مع الوفد الوزاري التونسي تعزيز العلاقات
المنفي يستقبل وفدًا وزاريًا تونسيًا رفيع المستوى، 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح الخميس، الوفد الوزاري التونسي الذي بدأ زيارة رسمية إلى ليبيا أمس الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن اللقاء تناول «العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين الشقيقين، وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وفد وزاري تونسي يزور ليبيا
وبدأ وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، أمس الأربعاء، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المنقوش بحثت مع الوفد الوزاري التونسي «علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

كما التقى الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الذي حض على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس، وزيادة التبادل التجاري بينهما وتسهيل القيود في هذا المجال، كما شدد على أواصر التعاون والتاريخ المشترك بين البلدين، وأن الشعب الليبي يحمل التقدير والاحترام الكبيرين لتونس شعبًا وحكومة، وفق البيان.

- «حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
- حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
- الدبيبة يحض على تكثيف التعاون الأمني والتجاري مع تونس
- المنقوش تستقبل وفدا وزاريا من تونس

توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس
وقع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، الأربعاء، اتفاقية مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة بن حمزة، تشمل إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس اجدير، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وتتضمن الاتفاقية أيضًا، رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية، وفق المنصة المعنية بنشر أخبار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

بدوره، أوضح الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، في بيان، أن الاتفاقية تشمل تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة بين ليبيا وتونس بمنطقة رأس اجدير، فضلا عن حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود، وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية.

وأيضًا تشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين، والتأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة، إضافة إلى تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية، وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

تدشين خط بحري بين الموانئ الليبية والتونسية
كما أعلن محمد حمودة الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات الليبية والتونسية لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح الخط نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية ضمت وزيري المواصلات الليبي والنقل التونسي برئاسة مجلس الوزراء، جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغيُّر المناخي، وفق بيان صادر عن حمودة. كما اتفق الوزيران على فتح البوابات الجديدة في معبر رأس اجدير بحلول نهاية نوفمبر الجاري؛ وذلك للتخفيف من الازدحام إضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.

وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، تطرق الطرفان إلى الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص.

المنفي يستقبل وفدًا وزاريًا تونسيًا رفيع المستوى، 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي يستقبل وفدًا وزاريًا تونسيًا رفيع المستوى، 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي يستقبل وفدًا وزاريًا تونسيًا رفيع المستوى، 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
المنفي يستقبل وفدًا وزاريًا تونسيًا رفيع المستوى، 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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