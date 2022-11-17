وزير الخارجية اليوناني يصل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حطت طائرة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، ظهر اليوم الخميس.

ونشر ديندياس عبر حسابه على «تويتر»، صورة له في المطار قائلًا إنه «سينفذ برنامج زيارته في شرق ليبيا بشكل طبيعي».

وقدم الوزير اليوناني شحنة من اللقاحات المقدمة من الحكومة اليونانية، خلال حفل في بنغازي، مشيرا إلى أنها تأتي كدعم إضافي للشحنة السابقة، المقدمة في 21 أغسطس الماضي، وضمت 200 ألف لقاح.

أجندة الزيارة

وأمس الأربعاء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانًا بأجندة أعمال زيارة ديندياس إلى ليبيا، حيث كان من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس، ثم يتوجه إلى بنغازي حيث يجري محادثات مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومسؤولين ليبيين آخرين.

ومن المقرر أن يسلم ديندياس في بنغازي شحنة مقدمة من أثينا للقاحات مضادة لفيروس «كورونا» المستجد، كما سيستعرض في فعالية مساهمة اليونان في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإعادة بناء ميناء بنغازي، الذي يمثل أهمية خاصة كبوابة للمساعدات الإنسانية لأفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الأزمات الغذائية التي تواجه المنطقة، ويلتقي مجلس الجالية اليونانية في بنغازي.

إلغاء زيارته لطرابلس

وألغى ديندياس زيارته طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم، قائلًا إنه «كان من المقرر أن يلتقي (رئيس المجلس الرئاسي محمد) المنفي، إلا أن وزارة الخارجية خرقت الاتفاق بعدم الاجتماع بهم».

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من جانبها، استهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة»، قائلة إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه، وأضافت أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

انتقاد مذكرة التفاهم مع تركيا

وسبق أن انتقد ديندياس مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة وتركيا في العاصمة طرابلس، في الثالث من أكتوبر الماضي، بشأن منح أنقرة حق استكشاف الغاز.

وقال الوزير إن الحكومة «لا تتمتع بالسيادة»، وإن الاتفاق «مزعزع للاستقرار لأنه يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة»، التي تنص على أن حكومة الوحدة «لا تستطيع إبرام اتفاقات دولية تهدد استقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا علاوة على ذلك»، متحدثا أيضا في هذا الإطار عن «انتهاء ولايتها» وإنها «لا تمثل الشعب الليبي».