«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على ساحل شحات، سرعتها تصل إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاو 1.5 متر على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية على معظم مناطق الساحل، وتكون جنوبية غدًا على ساحل بنغازي، سرعتها بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل شحات.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب اليوم على ساحل شحات.
- درجة الحرارة تسجل 24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
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