«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل شحات

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة على ساحل شحات، سرعتها تصل إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاو 1.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 25 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.