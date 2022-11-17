ارتفاع الإسترليني واليورو أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملتين الأوروبية والبريطانية في السوق الرسمية، الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء.

وزاد سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.07 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.82 دينار من 5.81 دينار أمس.

في حين استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.89 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.52 دينار أمس.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.26 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.