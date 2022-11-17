حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 17 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء دافئة خلال فترات النهار على معظم المناطق، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية على مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بداية من يوم الأحد على مناطق الغرب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا يوم السبت في حين يكون الانخفاض ملحوظًا يوم الأحد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق، ما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية.