ضبط شخص متلبسا خلال سرقة منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط عناصر مركز شرطة قاريونس في مدينة بنغازي شخصًا متلبسًا خلال سرقة منزل مواطن.

وتعود بداية الواقعة إلى تقدُّم مواطن بشكوى إلى المركز حول سرقة محتويات منزله، حيث خرج أعضاء التحريات إلى المكان لتمشيطه ومراقبته، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

ووردت معلومات لأعضاء التحريات عن نشاط وجود الشخص المطلوب في القرية السياحية، حيث جرى استهدافه وهو يسرق أحد المنازل، وبحوزته إسطوانتي غاز طهي وشاشة تلفاز.

واعترف المتهم في المركز بارتكابه عدة جرائم سرقة، ثم أحيل إلى النيابة العامة.