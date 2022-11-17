«برنيق للطيران» تعلن تنظيم رحلات عبر مطار سبها الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة برنيق للطيران، اليوم الأربعاء، عن جدول رحلاتها الأسبوعي للوجهات الداخلية عبر مطار سبها الدولي ابتداء من يوم الإثنين 21 نوفمبر، ومن مطار طبرق الدولي في اليوم التالي.

- شركة برنيق تباشر رحلاتها من مطار بنينا الدولي بعد حصولها على رخصة التشغيل الجوي

وأفادت الشركة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأنها ستسير رحلة واحدة أسبوعيًا لثلاث وجهات عبر بنغازي وسبها وطرابلس، على النحو التالي:

بنغازي – سبها – بنغازي (يوم الإثنين)

- الإقلاع من بنغازي: 08:30 صباحًا

- الإقلاع من سبها: 15:10 مساء

سبها – طرابلس – سبها ( يوم الإثنين)

- الإقلاع من سبها : 11:00 صباحًا

- الإقلاع من طرابلس : 13:10 ظهرًا

طرابلس – طبرق – طرابلس ( يوم الثلاثاء)

- الإقلاع من طرابلس : 16:45 مساء

- الإقلاع من طبرق : 19:15 مساء

منشور لرحلات شركة برنيق للطيران (فيسبوك)