شاهد في «هذا المساء»: باتيلي يرفض المناورات ويعيد نغمة الحوار مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء الأربعاء، الضوء على تصريحات الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي يجري لقاءات متبوعة بتصريحات عن ضرورة الحوار الوطني ورفض المناورات السياسية.

وخلال زيارة إلى سبها الإثنين، كرر باتيلي دعوته إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، باعتبارها المخرج من أزمة الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو إلى إجراء الانتخابات وإعادة المسار الديمقراطي في ليبيا، معتبرًا أن «حل الأزمة فى ليبيا لن يأتي من الخارج، وليس بيد الأمم المتحدة وحدها وليس بيد القوى الأجنبية، لكنه بيد الليبيين».

- باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

وفي اليوم التالي، الثلاثاء، حذر الممثل الخاص للأمين العام في إحاطة أمام مجلس الأمن من أن «مناورات تأجيل الانتخابات ستُعمق الأزمة بشكل كبير» في ليبيا، معربًا عن قلقه من عدم إحراز أي تقدم في انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفي ظل هذه التصريحات، يتساءل البرنامج عن تأثير باتيلي ومستقبل مهمته حيال الأزمة الليبية، وذلك في نقاش مع كل من: الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والكاتب والصحفي عبدالله الكبير، والدبلوماسي السابق ناصر الدعيسي.

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