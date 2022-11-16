ميلوني وأردوغان يتفقان على العمل المشترك لحل أزمتي ليبيا والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أهمية التعاون بين البلدين لحل أزمة ليبيا، ومعضلة الهجرة غير الشرعية.

جاء التوافق بين الطرفين على عدة ملفات، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، عقب لقاء ميلوني بالرئيس التركي على هامش قمة مجموعة العشرين بجزيرة بالي الإندونيسية الأربعاء. وشدد الطرفان على أهمية العمل المشترك من أجل تسهيل التوصل إلى حل لأزمتي ليبيا والهجرة غير الشرعية.

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وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي أمام مجلس الشيوخ إن وجود سفن المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط على مقربة من الساحل الليبي يعتبر عامل جذب للمهاجرين والمتاجرين بالبشر، معتبرًا في الوقت نفسه أن كيانًا خاصًا كتلك السفن «لا يمكن أن يكون هو منْ يختار البلد الذي يتم فيه إنزال المهاجرين».