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القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 10:34 مساء
القيادة العامة تكلف اللواء سالم العبدلي تسيير مهام جهاز الأمن الداخلي في بنغازي
الدرسي مصافحا العبدلي مع قيادات جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (المكتب الإعلامي للجهاز)
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أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الداخلي في بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، عن استلام اللواء سالم العبدلي مهمة تسيير الجهاز خلفا للواء أسامة الدرسي بناء على تكليف من «القيادة العامة»، وذلك بعد أيام من تكليف الأخير من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وجاء في تصريح مقتضب للمكتب الإعلامي نشره عبر صفحته على «فيسبوك»: «أعضاء الجهاز.. تحية الأمن والأمان القيادة العامة.. نعلمكم باستلام اللواء سالم العبدلي مهام تسيير الجهاز لحين آشعار آخر»، مشيدا بجهود «رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق لواء أسامة الدرسي على المجهودات المبذولة طيلة عمله بالجهاز».

- جهاز الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي والقبض على خلية من 4 أفراد

وقبل أسبوع، أصدر مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، يوم 8 نوفمبر، قرارا بتكليف اللواء أسامة الدرسي برئاسة جهاز الأمن الداخلي خلفا للرئيس الأسبق أمحمد حسن كامل الترهوني.

لقاء الدرسي مع عقيلة صالح
والتقى الدرسي بعد أيام من تكليفه برئاسة جهاز الأمن الداخلي رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح في مكتبه بمدينة القبة يوم 14 نوفمبر، لبحث «سير العمل ليستتب الأمن في ربوع ليبيا» وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب يومها.

وشغل اللواء أسامة الدرسي قبل تكليفه من طرف مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا منصب رئيس مصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية.

الأمن الداخلي يعلن إحباط عملية إرهابية في بنغازي
وقبل الإعلان عن إعفاء اللواء أسامة الدرسي من رئاسة جهاز الأمن الداخلي، أعلن المكتب الإعلامي عن إحباط عملية إرهابية في مدينة بنغازي والقبض على خلية مكونة من 3 أشخاص وصاحب مركبة، والعثور على متفجرات أمام رئاسة الوزراء وجهاز الأمن الداخلي بالمدينة.

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