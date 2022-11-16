شاهد في «اقتصاد بلس»: كيف تصل المجموعات المسلحة إلى خزائن الدولة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأربعاء، الضوء على تقرير يكشف عن ما يسميها بـ«سياسات الافتراس» التي تسهل وصول المجموعات المسلحة إلى خزائن الدولة.

وذكر تقرير مشترك لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ومعهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي، أن الافتقار التام لعقد اجتماعي يحدد كيفية توزيع عائدات النفط يقع في صميم مضاعفة آليات توليد الإيرادات والسلوكيات العدوانية من قبل الجماعات المسلحة التي يتمثل هدفها الوحيد في الحصول على «نصيبها» من الثروة النفطية.

سيارتان فقط لحماية كل وزير بتوجيهات من الدبيبة

وفي جزء آخر من الحلقة، تطرق البرنامج إلى تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة والمؤسسات المدنية، بحصر المركبات الآلية المخصصة للمرافقة والحماية بما لا يتجاوز السيارتين للوزراء ومن في حكمهم، وواحدة لغيرهم من المذكورين.

وذكر الدبيبة، منشوره أمس الثلاثاء، أنه لاحظ أن بعض الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات العامة يبالغ في أعداد أفراد وسيارات الحماية المرافقة لهم، بالإضافة إلى إقفال الشوارع أثناء مرورهم، الأمر الذي سبب إرباكًا في حركة سير المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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