مجلس النواب يبحث مع الوكالة الألمانية التعاون في مجال الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش أعضاء بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، التعاون في مجال الحكم المحلي ودعم البلديات واللامركزية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، إضافة إلى توزيع مشاريعها بين الأقاليم الليبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، ورئيس لجنة الحكم المحلي، إدريس عمران، وعضو مجلس النواب، سعيد امغيب، والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون، مانفريد هور، والوفد المرافق له، وذلك بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

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مشاريع الوكالة الألمانية في ليبيا

وأفاد بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس، بأن الجانبين ناقشا مشاريع الوكالة وأبرز الملاحظات حول عملها، وكذلك سير العمل على موضوع اللامركزية، كما جرى مناقشة توزيع المشاريع بعدالة بين أقاليم ليبيا.

وأكد النواب أهمية التنسيق المشترك وتنظيم الدراسات التقييمية للمشاريع للتأكد من جدوى إنشائها والاستفادة القصوى من الموارد المرصودة لها وضمان استدامتها، مثمنين جهود الوكالة لنقل الخبرات الدولية في مجال الحكم المحلي ودعم البلديات.

ونقل البيان عن «مانفريد هور» تأكيده حرص الوكالة على القيام بدورها الفني والاستشاري، بما يسهم في النهوض بالحكم المحلي ودعم الخدمات الأساسية في البلديات الشريكة.

رئيسا لجنتي الخارجية والحكم المحلي بمجلس النواب يلتقيان المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)

رئيسا لجنتي الخارجية والحكم المحلي بمجلس النواب يلتقيان المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)

رئيسا لجنتي الخارجية والحكم المحلي بمجلس النواب يلتقيان المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)