حفتر يستقبل السفير الفرنسي بمقر القيادة العامة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

التقى القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمنطقة الرجمة في بنغازي، مساء اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، والملحق العسكري الفرنسي.

ونشرت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا للقاء حفتر مع السفير الفرنسي والمحلق العسكري في بعثتها الدبلوماسية لدى ليبيا دون أي تفاصيل بشأن الاجتماع.

ووصل السفير الفرنسي في وقت سابق إلى مدينة بنغازي في وقت سابق اليوم قادما من القبة بعد لقائه مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم الإثنين بمقر إقامته في القبة وذلك بعد مشاركته في إحياء يوم المحاربين القدامى مع سفراء ألمانيا وبريطانيا في طبرق.

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وبحث السفير الفرنسي خلال لقائه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، دور بلاده في ليبيا وفي «تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية، إضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي» وفق ما أعلنته البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك».

حفتر يتوسط السفير الفرنسي والملحق العسكري خلال لقائهما بمكتبه في الرجمة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (القيادة العامة)