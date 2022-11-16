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بقدرة 250 ميجاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 09:19 مساء
بقدرة 250 ميجاوات.. دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس على الشبكة الكهربائية
محطة كهرباء الخمس (صفحة الشركة العامة للكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، دخول الوحدة الغازية الأولى «الاستعجالي» بمحطة كهرباء الخمس، على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 250 ميجاوات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال الصيانة أجريت بأيدي وطنية من خلال مهندسي وفنيي المحطة، لاقتة إلى حرص الشركة على المتابعة اليومية لأعمال الصيانات والعمرات الجسيمة للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدرتها الإنتاجية لدعم الشبكة الكهربائية العامة.

- دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية

وأمس الثلاثاء أعلنت الشركة دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة الكهربائية، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بقدرة 220 ميغاوات.

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