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الطرابلسي يطمئن منتسبات وزارة الداخلية بشأن تسوية أوضاعهن المالية والإدارية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 08:57 مساء
الطرابلسي يطمئن منتسبات وزارة الداخلية بشأن تسوية أوضاعهن المالية والإدارية
لقطة جماعية للطرابلسي مع عدد من منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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أشاد الوكيل العام المكلف تسيير مهام وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، بكافة منتسبات الوزارة وتحملهن المسؤولية الكاملة، ووقوفهن إلى جانب زملائهن في كافة مكونات وزارة الداخلية، مطمئنا إياهن «بأنه سيتم النظر في حقوقهن المادية والمعنوية وتسوية أوضاعهن المالية والإدارية» وفق الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرابلسي، اليوم الأربعاء، بمدرج وزارة الداخلية مع عدد من ضابطات وضابطات الصف بالوزارة بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

محاور اجتماع الطرابلسي مع منتسبات وزارة الداخلية
وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة دور الشرطة النسائية للمجاهرة بالأمن، والاهتمام بدورها بالعمل في مراكز الشرطة وتغطية العجز الموجود من العناصر النسائية باعتبارهن جزءا لا يتجزأ من العملية الأمنية ورافدا مهما للعمل الأمني.

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وأضافت الوزارة أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبات وزارة الداخلية ووضع الحلول لها بما يضمن تذليل كافة العقبات أمام العناصر النسائية العاملة بمختلف قطاعات الوزارة، إضافة إلى موضوع تدريب وتطوير عناصر الشرطة النسائية في جميع مكونات الوزارة، وتفعيل دور كلية ضابطات الشرطة لتدريب وتخريج دفعات جديدة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطرابلسي استمع من المشاركات في الاجتماع إلى شروح وافية حول الصعوبات والعراقيل التي تعيق سير العمل داخل كافة مكونات وزارة الداخلية المتواجدات بها.

يأتي الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها الطرابلسي مع مختلف مكونات وقيادات الوزارة منذ توليه تسيير مهامها قبل أيام بموجب تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

الطرابلسي خلال اجتماعه مع عدد من منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
الطرابلسي خلال اجتماعه مع عدد من منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
منتسبات وزارة الداخلية بمدرج الوزارة في طرابلس الحاضرات لاجتماع الطرابلسي، الأربعاء 16 نوفمبر 2022. (وزارة الداخلية)
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